Nuevo amor: ¿Quién es el hombre que acompaña a Lila Morillo?

enero 19, 2021 - 12:09 pm

La artista más popular y mediática de Venezuela, Lila Morillo fue vista en la ciudad de Miami, acompañada de un hombre. La artista zuliana siempre genera noticias y comenzando el 2021 no solo sorprende con esta gráfica donde se le ve tomada de la mano de un misterioso caballero, si no que también impresiona su extraordinaria condición física.

Lila se ve estupenda y llena de vitalidad. ¿Será la felicidad que la tiene así o sus constantes paseos en bicicleta?

Lo cierto es que de las cantantes de su generación y hasta de las más jóvenes, Lila es la que mejor se ve y se conserva. ¿Cuál será el secreto para mantenerse de esa forma?

Planes para el 2021

Desde Florida también llegó la información de que la intérprete de éxitos como: No es mejor que yo, La jaula de oro, El cocotero y Tres meses de vida, entre otros tantos, prepara un show live con sus hijas Liliana y Lilibeth, donde no solamente cantarán, si no que también contarán anécdotas de sus carreras, amén de responder las interrogantes que haga el público.

La también llamada Maracucha de oro, además tiene ofertas de regresar a España, invitación que el año pasado tuvo que ser postergada por la pandemia. ¿Presentará o despejará en el país europeo o en Venezuela quién es el misterioso y fornido hombre que la lleva de la mano?, ¿Estará Lila Morillo solita o está enamorada?

Con información de Diego Kapeky

E/ García Noticia al Día