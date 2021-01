¡No pega una! Julián Gil ahora se infectó con el coronavirus

enero 21, 2021 - 6:59 pm

El actor y galán de telenovelas, Julián Gilm se suma a la lista de artistas que han dado positivo al coronavirus, así lo informó el argentino en las redes sociales.





Gil no deja de ser noticia tras su polémica eterna con la modelo, actriz y cantante venezolana Marjorie de Sousa los problemas no parecen abandonarlo. Sin embargo, sus millones de seguidores lo apoyan incondicionalmente

“Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos de seguridad durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el COVID19, no sé cuándo, cómo, ni dónde me contagié. Ya llevaba 10 días sin trabajar en Televisa”, expresó Gil.

