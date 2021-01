No hay elegidos al Salón de la Fama este año: ninguno superó el 75% para ser exaltado

enero 26, 2021 - 8:42 pm

Por primera vez desde 2013 y por novena ocasión en la historia del Salón de la Fama, este año no hubo elegidos, ninguno superó el 75% de las boletas para ser exaltados.

Omar Vizquel y Bob Abreu van a permanecer en la papeleta pero no lograron entrar por no reunir el número de votos que se exige para poder obtener este premio y ser exaltados al santuario del juego.

La información es difundida a través de un boletín de la Asociación de Escritores de Béisbol de América para el Salón de la Fama del Béisbol Nacional en la que destacan que con 401 papeletas presentadas en las elecciones de 2021, incluido un total récord de 14 espacios en blanco, los candidatos necesitaban 301 votos para ser elegidos.

Con este resultado, no habrá ningún nuevo electo de BBWAA para unirse a Jeter, Walker y las selecciones del Comité de la Era Moderna Ted Simmons y el fallecido Marvin Miller, cuya ceremonia de inducción se realizará el 25 de julio en Cooperstown, Sus inducciones estaban programadas para el verano pasado, pero fueron pospuesto debido a la pandemia de COVID-19.

Los candidatos pueden permanecer en la boleta de la BBWAA hasta por 10 años, siempre que no caigan por debajo del cinco por ciento en un solo año durante ese período. Hubo 17 jugadores en total que pasaron el corte para permanecer en la boleta, incluidos tres de los 11 candidatos de primer año: el lanzador Mark Buehrle con 44 votos (11.0), el jardinero Torii Hunter con 38 (9.5) y el lanzador Tim Hudson con 21 ( 5.2).

La elección de este año marcó la primera blanqueada para la BBWAA desde 2013. Durante los siguientes siete años, de 2014 a 2020, los escritores eligieron a 22 jugadores, la mayor cantidad durante ese período. Posteriormente, la BBWAA eligió a seis jugadores de la boleta electoral de 2013, y tres más fueron elegidos a través del proceso del Comité Eras.

El Salón de la Fama tiene 333 miembros electos, incluidos 235 jugadores, de los cuales 134 han pasado por la boleta de la BBWAA. La boleta promedio en las elecciones de 2021 contenía 5,89 nombres, frente a los 6,61 del año pasado, y el 14,5 por ciento de los votantes utilizó los 10 espacios, frente al 20,5 por ciento del año pasado. El total de votos emitidos marcó una tasa de devolución del 96,9 por ciento de las 414 papeletas enviadas por correo a los votantes.

No players were elected to the @baseballhall for the Class of 2021. pic.twitter.com/xKPtztlWoQ

In the 2021 BBWAA Hall of Fame voting, no candidate received votes on at least 75 percent of all ballots cast. https://t.co/PCvTfClVMO pic.twitter.com/rp1KVskX80

— National Baseball Hall of Fame and Museum ⚾ (@baseballhall) January 26, 2021