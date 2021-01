NBA pospone partido Celtics-Magic por coronavirus

enero 12, 2021 - 6:06 pm

El partido entre los Boston Celtics y los Orlando Magic, el miércoles en la NBA, fue pospuesto por el coronavirus al carecer los primeros de un plantel mínimo de jugadores disponibles, informaron este martes 12 de enero funcionarios de la liga.

Ese partido marca el quinto aplazamiento de la temporada de tres semanas debido a problemas por el virus y se produjo después de que los propietarios de los equipos de la NBA se reunieron con el sindicato de jugadores sobre los protocolos de salud y seguridad del covid-19.

Es el tercer juego de los Celtics en cuatro días que se pospone, una racha que comenzó el domingo cuando Miami no pudo poner el mínimo de ocho jugadores en la cancha para enfrentar a Boston debido a pruebas positivas de covid-19 y rastreo de contactos.

