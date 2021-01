Nada de penes grandes, los pequeños son los ideales para que una mujer eyacule

enero 5, 2021 - 9:30 am

Si para la población femenina tener un orgasmo es una tarea complicada, lo es aún más alcanzar el famoso ‘squirt’: una necesidad creada por el cine porno.

La sexóloga Flavia Dos Santos, que estuvo en la más reciente entrega de The Juanpis Live Show, respondió por qué es tan complicado para las mujeres alcanzar la mal llamada eyaculación.

Ante la pregunta, la experta aseguró que todo depende del tejido que recubre la glándula de Skene – que es una especie de próstata femenina ubicada cerca de la uretra- pues su tamaño facilitará el estímulo.

Así que por la ubicación de la glándula, cercana a la entrada de la vagina, que los penes pequeños son ideales para alcanzar el aclamado ‘squirt’, pues esta respuesta física es un acto reflejo que se produce el rozar la zona.

La experta también aclaró que la ‘eyaculación’ no siempre se produce por el acto sexual, sino que hay quienes lo han generado en medio de una consulta médica; además, aclaró que no es nada malo y no se debería relacionar con incontinencia urinaria.

