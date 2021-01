Murió la actriz Cicely Tyson a los 96 años

enero 29, 2021 - 8:21 am

La actriz Cicely Tyson murió este jueves a los 96 años, dejando atrás una larga carrera en cine y televisión, con trabajos como la película «Sounder» y la serie «How to Get Away with Murder» que le valieron un Óscar honorífico en 2018.

Su representante, Larry Thompson, confirmó el fallecimiento de la actriz, que se convirtió en un icono para la representación en pantalla de la comunidad afroamericana y nunca dejó de trabajar desde su primera aparición en el cine en el año 1959.

«He gestionado la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años y cada año ha sido un privilegio y un honor», afirmó el representante en un comunicado que no especifica las razones de su muerte.

Entre los trabajos más conocidos de Tyson figuran cintas de diferentes épocas como «Sounder» (1973), «Fried Green Tomatoes» (1991) y «The Help» (2011), así como series de televisión de la talla de «House of Cards» (2016) y «How to Get Away with Murder» (2015-2020).

Muchas estrellas de Hollywood deben a Tyson la posibilidad de combinar trabajos en el cine con personajes de la pequeña pantalla sin que ello mermara su prestigio.

EFE