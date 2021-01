Murió famosa cantante escocesa a los 34 años en trágico accidente

enero 31, 2021 - 12:43 pm

La Dj, productora y cantante Sophie Xeon, también conocida por sus múltiples colaboraciones con artistas de la talla de Madonna y Lady Gaga, falleció en la madrugada de este sábado 30 de enero, en Atenas.

Ocurría en su casa de la capital griega tras un accidente casero. Así lo informó su equipo en un comunicado en el que pidieron respeto y privacidad para la familia y todos los que siguieron su carrera.

«Tengo que comunicarles con profunda tristeza que la artista y productora SOPHIE ha fallecido esta madrugada alrededor de las cuatro de la mañana en Atenas, donde vivía, tras sufrir un repentino accidente», lee el escrito.

Poco después, la casa discográfica Transgressive daba más detalles de la forma en que Sophie perdió la vida. «Fiel a su espiritualidad, se subió para ver la luna llena, se escurrió y se cayó. Ella estará siempre aquí con nosotros», decía esta nota de la empresa.

Aunque llevaba muchos años entregada a la música y colaborando para otros, fue en 2018 cuando se dio más a conocer con su trabajo en solitario y por su apoyo y compromiso con el activismo transgénero.

La artista escocesa dio sus primeros pinitos en la música con tan solo 8 añitos y ejerciendo de Dj en su pequeño círculo. Años más tarde empezó a trabajar en eventos familiares como bodas y, posteriormente, aunque siempre en un segundo plano, se aventuró en la industria musical.

Justo cuando su carrera ya estaba consolidada internacionalmente y pasaba por su mejor momento, Sophie perdía la vida de la forma más inesperada. Condolencias a toda su familia. Descanse En Paz.

Sophie was a stellar producer, a visionary, a reference. She rebelled against the narrow, normative society by being an absolute triumph, both as an artist and as a woman. I can’t believe she is gone. We need to honor and respect her memory and legacy. Cherish the pioneers. pic.twitter.com/3kyRl1KabY

— Chris (@QueensChristine) January 30, 2021