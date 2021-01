Mujer muerta en asalto al Capitolio era una exmilitar de la Fuerza Aérea

enero 7, 2021 - 9:02 am

La víctima fue identificada por medios estadounidenses como Ashli Babbitt, exmilitar de la Fuerza Aérea estadounidense, con 14 años de servicio.

En las redes sociales circulan unas duras imágenes que parecen recoger el momento exacto en el que una manifestante resulta fatalmente herida de bala por la Policía en medio de los enfrentamientos en el Capitolio de EE.UU. entre partidarios de Donald Trump y los agentes del orden.

Medios estadounidenses identificaron a la víctima como Ashli Babbitt, una exmilitar de la Fuerza Aérea estadounidense con 14 años de servicio. Según la cadena Fox 5, que habló con el marido de la fallecida, Babbid tenía 35 años y vivía la ciudad de San Diego, al sur de California.

«Amaba a su país y estaba haciendo lo que pensaba que era correcto para apoyar a su país, uniéndose a personas de ideas afines que también aman a su presidente y a su país. Estaba expresando su opinión y la mataron por eso», dijo al medio el esposo de la manifestante, Aaron Babbitt.

El hombre contó que esa noche le envió a Ashli un mensaje de texto preguntándole cómo estaba, pero no recibió una respuesta y luego vio en las noticias las imágenes de su esposa herida de un disparo.

Un segundo video



Usuarios de la Red compartieron una segunda grabación del momento del disparo, en la que se aprecia cómo se produjo el trágico suceso.

El video recoge el momento en que una manifestante intenta acceder a un pasillo del Capitolio, fuertemente protegido por una ‘barricada’ improvisada, saltando a través de una cristalera dañada. A continuación, se ve en la parte izquierda de la imagen una pistola, supuestamente de un guardia o de un policía, y se oye un disparo.

En ese momento, la mujer cae abatida, siendo inmediatamente atendida por los agentes del orden que se encontraban en el lugar tratando de contener a la multitud.

Las autoridades estadounidenses aún no han identificado públicamente a Babbit como la víctima que aparece en el video. El jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington D. C., Robert Contee, confirmó en una rueda de prensa que una mujer fue alcanzada por el disparo de un policía después de que los manifestantes irrumpieran en el Capitolio a las 14:46 y fue trasladada a un hospital, donde fue declarada muerta.

El actual vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, expresó su profundo malestar por la violencia y «la pérdida de vidas» —son cuatro las víctimas mortales confirmadas—, aunque no se refirió directamente a Ashli Babbitt.

ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes pueden herir su sensibilidad

GRAPHIC FOOTAGE: Police fatally shoot a Trump supporter inside the Capitol building. This is a sickening crime that should be prosecuted as such. pic.twitter.com/X8JK7HplJ7