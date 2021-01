Mira con lo que sorprendió Maluma a sus millones de seguidores (+Video)

enero 4, 2021 - 3:36 pm

La mayoría de las celebridades tienen cierta excentricidad con la que suelen sorprender a sus fans, algunos prefieren joyas costosas y otros disfrutan de viajes inolvidable. Lo de Maluma es un poco diferente.

En realidad, no es el primer intérprete del país que ostenta de este particular gusto, pero lo que llama la atención es que no es tan común dentro del género musical en el que el cantante se encuentra.

El nacido en Medellín compartió con sus seguidores varias postales y videos junto a un animal que se robó su corazón. Se trata de un hermoso caballo que parece ser de paso fino.

No es la primera vez que el artista presenta a Hércules en sus redes. Es más, algunos de sus fans recuerdan que el equino tiene hasta su propia cuenta en Instagram, donde es muy popular.

El caballo es un frisón, nombre que deriva de su lugar de procedencia, que sería la provincia holandesa de Frisia en los Países Bajos. Todo un ejemplar lujoso el del ex de Natalia Barulich.

El intérprete de «Hawái» ha asegurado varias veces que el equino es su «parcero» y que se complementan perfectamente. Un hecho que ha quedado claro con las participaciones de Maluma en las exhibiciones de caballo.

En el año 2018, el también conocido como «Juancho» se lució en su presentación junto a Hércules. Ambos realizaron una cabalgata que quedó para el recuerdo en sus redes.

El cantautor de «Marinero» se une a Paola Jara, Jessi Uribe y a Pipe Bueno en su pasión por los equinos costosos y ejemplares. Todo un lujo que ellos se pueden dar.

