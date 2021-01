Milan refuerza su ataque con el delantero Mario Mandzukic

El AC Milan oficializó este martes la llegada del delantero croata Mario Mandzukic, de 34 años, que se comprometió con los Rossoneri hasta final de temporada con una opción para la próxima.

El subcampeón del mundo croata, que ofrecerá una alternativa en caso de nueva lesión de la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic, de 39 años, regresa a la Serie A un año después de haber dejado la Juventus de Turín. Estaba libre esta campaña, después de haber llegado en enero de 2020 al club catarí Al-Duhail.

«Estoy contento, es un arma más. El club has vuelto a ser ambicioso, y la llegada de Mandzukic va en esta dirección», afirmó el lunes el entrenador milanés Stefano Pioli, tras la victoria en Cagliari (2-0), que permitió a los Rossoneri conservar su ventaja de tres puntos al frente del Campeonato de Italia, delante del Inter Milan.

