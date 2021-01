Mets despide a su gerente general por acoso sexual

enero 19, 2021 - 10:54 am

El dueño de los Mets de Nueva York en el béisbol de Grandes Ligas despidió este martes al gerente general del equipo, Jared Porter, por escándalo de fotos sexuales.

Porter ha sido señalado por enviar fotos sexuales a una reportera en el 2016, cuando el gerente trabajaba para los Cubs de Chicago, informó ESPN en la noche del lunes.

“Hemos prescindido de Jared Porter en esta mañana”, escribió eete martes en la mañana el dueño de los Mets, Steven Cohen, en su cuenta de Twitter.

“En mi primera conferencia de prensa con el equipo hablé sobre la importancia de la integridad. Me reafirmo. No habrá tolerancia para este tipo de comportamiento”, agregó Cohen en su Twitter.

