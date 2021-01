Medicamentos y radioterapia debilitan huesos de la mandíbula

enero 11, 2021 - 4:21 pm

La causa principal de la pérdida de la vitalidad del tejido óseo, es producida por el uso de medicamentos y radioterapia.

La Doctora Jondalys López Montero, especialista en Cirugía Bucal, del Servicio Autónomo Hospital Universitario de Maracaibo (SAHUM) en Conferencia realizada en el Auditorio, del Primer Centro Centinela del estado Zulia, manifestó “hemos notado con bastante preocupación el gran número de pacientes con esta patología, tanto la Osteoradionecrosis (la muerte del hueso) y Osteonecrosis (dolor, inflamación o infección en las encías)”.Prosiguió destacando, que esta enfermedad se da más que todo por falta de información y esa escasa información impide que se cumpla con los protocolos de prevención, que son tan importantes.

Cuando el remedio se suma a la enfermedad

La Osteoradionecrosis o también conocida por sus siglas como (ORN) es la muerte ósea. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello pueden ser tratados con radiación en el área de la boca. La ORN para este grupo de pacientes afecta los huesos de la mandíbula. La radiación daña las encías sanas que cubren el hueso. La Osteonecrosis del maxilar, es una patología que se produce en los pacientes medicados con “Bifosfonatos” (medicamentos para el tratamiento de enfermedades con resorción o transferencia del ion calcio desde la matriz ósea a la sangre) ya sea por vía oral o endovenosa, que luego de realizarse un procedimiento odontológico presentan necrosis ósea en la mandíbula.

Cirugía bucal maneja múltiples patologías

Informó la doctora López que en las diferentes enfermedades, tales como: osteoporosis, tumores gastrointestinales, tumores de próstata, metástasis ósea; entre otras, se presenta generalmente que todos los pacientes con estas patologías toman medicamentos bifosfonatos o monoclonales (anticuerpos para tratar enfermedades), incluidos algunos tipos de cáncer, causando como efecto secundario Osteonecrosis del maxilar. “Además, en el Departamento de Cirugía Bucal, se abordan también a los pacientes que reciben radioterapia de cabeza y cuello, tales como: cáncer de laringe, cáncer de lengua, tumores cerebrales, donde al usar equipos de radio terapia de alto rango, se influye en la radiación de los maxilares, que posteriormente puede desencadenar la aparición de osteoradionecrosis”, señaló.

Puntualizó que lo ideal sería que los pacientes mencionados, antes de recibir la radioterapia y los medicamentos correspondientes, sean remitidos a la consulta de Cirugía Bucal, para sanearlos con sus respectivas limpiezas, controles preventivos, hacer extracciones de los dientes -que no estén en buenas condiciones- para luego realizar la terapia y de esa manera prevenir en gran medida estas patologías.

¿Qué es la redioterápia?

La radioterapia tiene efectos específicamente en los tejidos blandos y duros. Algunas ayudan y otras causan daño. La quimioterapia y la radioterapia pueden producir cambios en los tejidos de la boca y las glándulas salivales. Esto puede alterar el equilibrio saludable de las bacterias.

Estos cambios conducen a llagas en la boca, infecciones y caries dentales. Se conocen como efectos secundarios de la radioterapia: sequedad en la boca, Llagas en la boca y en las encías, dificultad para tragar, rigidez en la mandíbula, náuseas, caída del cabello y caries.

La prevención es lo más importante

Todos los pacientes que van a recibir radioterapia -o van a recibir medicamentos que producen Osteonecrosis- deben ser remitidos a la consulta de Cirugía Bucal, para realizar una búsqueda exhaustiva; y posteriormente mejorar las condiciones orales mediante limpiezas, restauraciones de dientes que no tengan buen pronóstico y tiendan a ser extraídos o restaurados, con tratamientos de conducto. La consulta es vital ya que en ella se determinan las condiciones y acciones a seguir después de un saneamiento bucal, donde más adelante se establezca si el paciente necesita medicamentos o radioterapia.

Asimismo, se debe tomar en cuenta: Limitar el consumo de bebidas alcohólicas -beber mucho es uno de los mayores riesgos para que se produzca la necrosis- , mantener el colesterol en niveles bajos. Controlar el consumo de esteroides y no fumar.

La Dra. Jondalys López, refirió “la prevención va dirigida a mejorar las condiciones orales en los pacientes; para que luego no se presente esta complicación”, finalizó.

