Cambios de la Bandera de Venezuela en el tiempo

La Bandera de Venezuela ha sido modificada en 20 oportunidades, la última se dio hace 15 años, en el año 2006, para incorporar la octava estrella

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, solicitó a la Asamblea Nacional estudiar la inclusión de una novena estrella en la Bandera de Venezuela, con motivo de los 200 años de la liberación de Maracaibo.

Maduro indicó que este sería un reconocimiento al Zulia y al general Rafael Urdaneta. “Están pidiendo la novena estrella para Maracaibo…, señor presidente Jorge Rodríguez, pedir con motivo del 28 de enero y los 200 años de la liberación de Maracaibo, la novena estrella para Maracaibo, la estrella de Urdaneta, me gusta la idea, dejo la idea abierta para que la AN la estudie, la debata y tengamos una recomendación…, me gustó la idea como el gobernador Omar Prieto le da fuerza al espíritu independentista, rebelde, revolucionario, representado por el más leal de todos los leales, Rafael Urdaneta, vale la pena estudiar el tema, en nombre de Maracaibo y del Zulia poner la novena estrella a la bandera tricolor”, afirmó.

La Bandera de Venezuela en el tiempo

De inmediato los comentarios en redes sociales estallaron, unos en contra y otros a favor, sin embargo, no es la primera vez que se le realiza un cambio, pues esto ya ha ocurrido en 20 oportunidades desde la propuesta por Jesús Leonardo Chirino, la cual era solo una tela morada, pasando por la de Francisco De Mirando que emulaba a la alemana y luego el tricolor, hasta llegar a la actual.

Cuando Venezuela era colonia fue representada por la Bandera de España del siglo XV, la cual era llamada bandera de la Corona de Castillas de 1492, con dos leones y dos castillos, pero desde ese entonces y con los cambios algunas de ellas tuvieron soles, lunas e indígenas y todo surgió con el inicio de la conspiración por la independencia del país. Los próceres buscaron un símbolo para distinguir a Venezuela de España durante la lucha armada, y de ahí en adelante nacieron muchos que promovían la representación autónoma de la nación.

Algunas que sólo tuvieron vigencia por pocos meses. La mayoría de las variaciones de la bandera responden a distintas justificaciones y fundamentos promovidos por próceres de la independencia, jefes de movimientos revolucionarios, o presidentes de la República, que junto a sus seguidores han considerado pertinente la reforma de símbolos patrios.

De las 20 banderas, solo siete poseen una configuración cromática distinta a las otras 13 que guardan el tricolor base de amarillo, azul y rojo. Este tricolor responde a la llamada “Bandera Madre” creada por Miranda. En la mayoría de los casos los tres colores se conservaron y las modificaciones que se hacían tenían que ver más con los escudos, el ancho de las franjas, la cantidad de estrellas, los colores de las mismas, y su ubicación.

La novena estrella

Anteriormente solo había siete estrellas, pues en un inicio, el Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela, datada del 5 de julio de 1811, había sido firmada solamente por siete de las provincias. Caracas, Cumaná, Barcelona, Barinas, Margarita, Mérida, y Trujillo.

En la actualidad, la octava estrella de la bandera de Venezuela corresponde a la provincia de Guayana, que solo se uniría posteriormente a las otras provincias independientes. Se basa en un decreto del 20 de noviembre de 1817, y refleja un deseo expreso del propio Simón Bolívar de incluir su estrella en la bandera. A partir del 9 de marzo de 2006, se incorporó la octava estrella a la bandera.

Por lo que tras la petición presidencial a la Asamblea Nacional se estima que en los próximos días sea discutida reflejar en la Bandera de Venezuela a Maracaibo como la novena estrella al cumplirse 200 años de su independencia.

