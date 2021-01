Maduro solicita a la AN estudiar la inclusión de una novena estrella en la bandera por Maracaibo, el Zulia y Urdaneta

enero 20, 2021 - 7:53 pm

El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, solicitó a la Asamblea Nacional estudiar la inclusión de una novena estrella en la Bandera Nacional, con motivo de los 200 años de la liberación de Maracaibo.

Su petición fue hecha durante el acto de entrega del Premio Nacional de la Cultura 2019-2020, que se llevó a cabo en la Galería de Arte Nacional, ubicada en Caracas, en la que hizo un reconocimiento a los artistas nacionales.

“Cada uno de ustedes representa la diversidad de la belleza del alma venezolana: la cultura de Venezuela”, expresó el mandatario nacional al felicitar a los ganadores del Premio Nacional de Cultura.

Maduro en este acto solicitó a la Asamblea Nacional estudiar la inclusión de la novena estrella en la Bandera Nacional, con motivo de los 200 años de la liberación de Maracaibo, este sería además un reconocimiento al Zulia y al general Rafael Urdaneta. “Nuestro Gobierno Bolivariano es el gobierno de la cultura, de las ideas, de los colores, de la lucha por la identidad diversa de la Patria venezolana”, aseguró.

«Están pidiendo la novena estrella para Maracaibo…, señor presidente Jorge Rodríguez, pedir con motivo del 28 de enero y los 200 años de la liberación de Maracaibo, pedir la novena estrella para Maracaibo, la estrella de Urdaneta, me gusta la idea, dejo la idea abierta para que la AN la estudie, la debata y tengamos una recomendación…, me gustó la idea como el gobernador Omar Prieto le da fuerza al espíritu independentista, rebelde, revolucionario, representado por el más leal de todos los leales, Rafael Urdaneta, vale la pena estudiar el tema, en nombre de Maracaibo y del Zulia poner la novena estrella a la bandera tricolor», afirmó.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día