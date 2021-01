Maduro: En los próximos días llegarán 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik-V

enero 2, 2021 - 5:14 pm

El presidente Nicolás Maduro anunció que en los próximos días se recibirán las primeras 10 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik-V.

Recalcó que con la llegada de la vacuna Sputnik-V a Venezuela, que se distribuirá gratuitamente a toda la población en los próximos 90 días, “tenemos que ir equiparando y equilibrando todo. Hay que cuidar la familia, la salud, la vida”, expresó.

El Gobierno Nacional aseguró que el país recibirá las primeras 10 millones de dosis del fármaco ruso en los próximos días.

Maduro recordó que a partir de este lunes 4 de enero y hasta el domingo 10 iniciará la cuarentena en todo el país, a través del método 7+7.

Una médico venezolana en Argentina fue vacunada

La doctora Nieves Romero, quien trabaja desde hace más de un año en Argentina, fue la primera venezolana en aplicarse la vacuna rusa Sputnik V en Latinoamérica.

“Me siento bastante bien, fue una decisión espontánea. No solo lo hice por mí sino por mucha gente que aún tiene mucho temor y dudas con la vacuna, porque no se sabe bien los efectos secundarios, pero se necesita un tiempo prolongado, no creo que un año o más podamos esperar a nivel mundial por razones evidentes y más por la segunda ola que se está viniendo”, declaró para el medio argentino Es Re Viral.

Romero, doctora del Hospital de Loma Hermosa en la provincia de Buenos Aires, recibirá la segunda dosis el próximo 19 de enero de 2021. Explicó que aunque sintió un poco de temor por las dudas que aún genera la vacuna, decidió que lo mejor era vacunarse.

Con información de VTV / El Nacional