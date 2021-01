'Lupin' supera a 'Los Bridgerton' y 'Gambito de dama'

enero 21, 2021 - 9:21 am

Netflix ya tiene su primer gran bombazo de 2021. O, por lo menos eso nos afirman desde la plataforma al anunciar que ‘Lupin’ se ha convertido en su serie francesa más vista y, no solo eso, sino que además está superando a otros bombazos recientes como ‘Los Bridgerton’ (63 millones de visionados) y ‘Gambito de Dama’ (62 millones).

La plataforma proyecta que en sus primeros 28 días, ‘Lupin’ alcanzará los 70 millones de cuentas que han visto la serie. Eso sí. Si ya de por sí los datos de Netflix hay que cogerlos con pinzas —entre lo que consideran «visionado» y que no hay manera de contrastarlos por medio de terceros— estamos hablando de una proyección a futuro calculada respecto a lo que está haciendo hasta ahora.

La serie se estrenó el viernes 8 de enero, por lo que estos datos han tomado de referencia los once o doce primeros días, terminando los 28 el 4 de febrero. De ser ciertos, los datos confirmarían algo que lleva notándose en el ambiente desde su estreno: es un éxito en la plataforma (coronando el top 10 de Netflix) y, además, hay mucho ruido en redes. Señas de que, al menos, está funcionando.

Protagonizada por Omar Sy, ‘Lupin’ tiene el logro de ser la primera serie francesa en aparecer en el top 10 estadounidense. Pero no es el único país donde ha triunfado: es número 1 en Francia, en lo que escribo estas líneas, en España también; puesto que ha obtenido en algún momento en Italia, Alemania, Polonia, Holanda, Argentina y Brasil, entre otros países.

Creada por George Kay y François Uzan, esta es una adaptación libre y moderna de las novelas, que han visto ahora una nueva vida. Junto a Sy, el reparto está formado por Hervé Pierre, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella and Soufiane Guerrab. Louis Leterrier gue el encargado de dirigir los primeros tres episodios de esta parte 1.

70 millions, that's insane!! 🎉



So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !



That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾



Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ