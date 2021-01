Los videos inéditos con los que Álex Saab busca su libertad

enero 11, 2021 - 5:36 pm

Con imágenes inéditas de su familia, fotos del calabozo en el que está recluido, aparte del proceso en su contra y testimonios de su médico, el barranquillero Álex Saab puso a rodar 4 videos inéditos en los que insiste en la ilegalidad de su captura y en los problemas médicos que dice padecer y que no habían trascendido. Los videos, obtenidos en primicia por EL TIEMPO, hacen parte de la defensa que el grupo de abogados de Saab está desplegando luego de que, el 4 de enero, se conociera que el Tribunal de Apelaciones de Cabo Verde le dio vía libre a su extradición a Estados Unidos.

En efecto, mientras una corte federal de Miami lo procesa por una presunta megaoperación de lavado de activos (superior a los 350 millones de dólares), vinculada al gobierno de Nicolás Maduro, la defensa de Saab insiste en que se trata de una retaliación contra el presidente Maduro, del que el barranquillero es ‘enviado especial’ y ahora embajador plenipotenciario y permanente en África.





En el primer video, en el que Saab aparece al lado de su actual esposa, la modelo italiana Camila Fabbri (con quien tiene dos pequeñas hijas), se insiste en que su captura en Cabo Verde es ilegal y ya sobrepasó los más de 200 días sin que se le resuelva su situación jurídica.

En las imágenes, en donde insisten en su estatus de diplomático, también se consignan el testimoni de un experto oncólogo en el que se asegura que Saab padece de cáncer de estómago, ha perdido 26 kilos de peso en prisión y se encuentra en malas condiciones físicas.

“ Los presos, incluso los convictos, y Álex Saab no lo es, tienen derecho a cuidado médico. Saab necesita cuidado médico. Yo fui a Cabo Verde y está claro que esto no está pasando, no tiene pruebas de sangre, ni endoscopias, ni consulta con un oncólogo o, más pertinente, un gastroenterólogo, esto no se ha hecho», dice el oncólogo.



De hecho, mientras parte de su defensa presenta habeas corpus, apelaciones y solicitudes de libertad domiciliaria, otros le solicitaron a Cabo Verde un permiso humanitario para Saab, por razones médicas.

Rusell Martha, anterior director de asuntos legales de Interpol y ahora parte del equipo de defensa de Saab señala en otro video, que su captura no tiene precedentes y que Saab iba a buscar alimentos y medicamentos para Venezuela.

“Tienes un enviado especial de un estado soberano en misión diplomática a un tercer país. Hizo una parada técnica en Cabo Verde, para recargar combustible y es detenido. Esto no tiene precedentes. No hay un ejemplo en la historia en donde esto haya sucedido”, dice Martha.



Insiste en la irregularidad en torno a la circular roja con la que se ordenó la detención internacional de Saab: “Me sorprende que las autoridades en Cabo Verde hicieran esto. La circular roja está fechada el 13 de junio, Saab fue detenido el 12 de junio. Es decir, fue detenido con base a una circular roja que no existía”.

Mensaje a Cabo Verde

El abogado también le envía una clara advertencia a Cabo Verde: «Los países pequeños necesitan de la ley internacional, necesitan cortes internacionales que los protejan, porque no tienen poder económico, militar o político para protegerse a sí mismos. Y como un país pequeño, Cabo Verde debería pensarlo dos veces antes de violar estos principios fundamentales del derecho internacional”.

Habla Baltasar Garzón

Baltazar Garzón, el polémico exjuez español, también aparece en escena.

El español, insiste en la supuesta inmunidad del barranquillero: “Alex Saab tenía y tiene inviolabilidad e inmunidad diplomática, porque era un agente diplomático designado por un gobierno soberano como es el de Venezuela. Alex Saab es un ciudadano venezolano en misión especial, como hemos podido demostrar con la documentación que curiosamente se le incautó por la policía”.

Y agrega: “Pero esto no se tuvo en cuenta por ninguna autoridad de Cabo Verde. Esta decisión es muy grave y enfrenta a Cabo Verde a un incumplimiento internacional que en algún momento se puede volver en contra y afecta gravemente los derechos de Alex Saab”.



Según allegados a Saab, Cabo Verde sería castigado en las próximas semanas con millonarias multas por mantener detenido a Saab.



En otro de los videos, habla el abogado y activista de Derechos Humanos, Femi Falana, quien afirma que «ni Estados Unidos ni Cabo Verde debe decidir quién es enviado como diplomático por el gobierno de Venezuela» y agrega que esto es un derecho soberano de cada país. Para Falana, Estados Unidos y Cabo Verde «están desconociendo el estatus diplomático de Saab».

¿Qué viene ahora?

Los videos se conocen en momentos en los que la Corte Suprema de Cabo Verde revisa el expediente de Saab y se apresta a decidir si lo envía o no extraditado a Estados Unidos, en donde es considerado pieza clave para llegar a las fortunas ocultas de los líderes oficialistas de Venezuela y a acuerdos con Irán, Turquía y Rusia que pueden afectar la estabilidad de Estados Unidos.





Si bien, para fuentes en Washington, es un hecho de que Saab será extraditado, este asegura que el proceso de extradición no ha culminado y califica de amarillista la información según la cual Estados Unidos ya tiene listo un avión para llevarlo a una cárcel en Miami.

