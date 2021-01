¿Los Simpson también predijeron que Kamala Harris sería vicepresidenta de EE.UU?

enero 21, 2021 - 12:51 pm

Las predicciones de Los Simpson no dejan de sorprender y sobre todo las relacionadas a la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos y de su gabinete, que será encabezado por Kamala Harris, la primera mujer en ocupar el cargo, además de ser de origen afrodescendiente y asiático.

A través de las redes sociales, los usuarios destacaron que Los Simpson predijeron que Kamala Harris se convertiría en la vicepresidenta de Estados Unidos, pero ¿en qué se basan?.

La revista Milenio publicó un trabajo en el que nos comentan de dónde surge esta idea. Resulta que tras celebrarse la investidura del presidente Joe Biden y de que políticos y famosos se reunieran para llevarla a cabo, las redes sociales ardían entre el más mínimo detalle.

Entre estos se encontró –en repetidas ocasiones– el supuesto de que Los Simpson predijeron el título de vicepresidenta de Kamala Harris.

Las evidencias presentadas, muestran una imagen en la que Lisa aparece como la primera presidenta de Estados Unidos. El episodio se transmitió en el año 2000 y se titula ‘Bart To The Future’.

Y aunque en el capítulo de la serie de televisión hablaban de una presidenta y no de una vicepresidenta, los internautas relacionaron el cargo de Kamala Harris por su vestuario, el cual era prácticamente igual al que portaba Lisa: atuendo parecido, collar y aretes de perlas.

Esta similitud entre Kamala y Lisa hizo que las redes se inundaron con imágenes comparativas de la supuesta predicción: “Los Simpson lo volvieron hacer con Kamala Harris”; “@KamalaHarris ¡ Oye, felicidades! Por cierto, ¿pensaste en Lisa Simpson hoy? ¿O es solo una coincidencia?»; “Kamala Harris & Lisa Simpson Misma vibra»; “Son igualitas”; “Otra predicción de Los Simpson”, se lee entre los comentarios.

