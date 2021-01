Los Simpson predijeron que Tom Hanks conducirá posesión de Biden

enero 19, 2021 - 11:17 am

Desde hace tiempo, se ha vuelto costumbre que cada acontecimiento político y social que ocurra en el mundo sea atribuido a alguna profecía dada por Lo Simpson y recientemente, con lo convulsionado que ha estado los Estados Unidos, ha sido la excusa perfecta para que cada escena o capítulo de la serie creada por Matt Groening tome protagonismo por sus “predicciones”.

Recientemente, se anunció que Tom Hanks conducirá la toma de posesión de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos, pero resulta curioso que no es primera vez que el político demócrata utilice al ganador dos veces del Óscar. Sí, según la familia amarilla esto ya sucedió en 2007.

Hanks será el conductor de Celebrating America, un programa especial de televisión de 90 minutos que el próximo 20 de enero cubrirá en directo la ceremonia de inauguración del mandato de Joe Biden como nuevo presidente.

Debido a la pandemia, los actos públicos han sido suspendidos o reorganizados para que sean mínimos; y tratándose de una acontecimiento tan importante para la historia política de Estados Unidos, el nuevo gobierno demócrata no quiso pasar por debajo de la mensa, por lo que idearon el programa en vivo, el cuál será emitido por las cadenas de televisión CBS, ABC, CNN, NBC y MSNBC, así como YouTube, Facebook y Twitter, entre otras plataformas.

Luego que se diera por notificado que Hanks será el conductor de la ceremonia, muchos fanáticos de Los Simpson encontraron una simpática referencia en la película de The Simpsons de 2007 y se lanzaron a decir que nuevamente The Simpsons había predicho el futuro. Como hiciera en Toy Story o The Polar Express, en la película de The Simpsons, Tom Hanks vuelve a prestar su inconfundible voz para un personaje animado, en esta ocasión interpretándose a sí mismo como colaborador del Gobierno en un programa especial televisado para inaugurar el ficticio New Grand Canyon de Springfield.

Lea también: ¿Qué hacía J Balvin con su Ferrari en el barrio en el que se crió?

Para recibir en tu celular esta y otra informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

El Farandi