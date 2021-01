Los Lakers de LeBron doblegaron a los Bucks de Giannis

enero 22, 2021 - 9:23 am

LeBron James y Los Ángeles Lakers derrotaron 113-106 a Giannis Antetokounmpo y los Milwaukee Bucks en la jornada del jueves de la NBA’King’ James firmó ante los Bucks 34 puntos (13/25 en tiros), su récord particular de la temporada, 6 rebotes y 8 asistencias que compensaron la discreta actuación del pívot Anthony Davis, con 18 puntos (8/18) y 9 rebotes.

LBJ drops season-high! 👑@KingJames' 34 PTS (6 3PM), 8 AST propels the @Lakers past MIL as they move to 8-0 on the road! #LakeShow pic.twitter.com/dX2lc8Uyjw