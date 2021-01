Los Lakers de LeBron derrotaron 120-102 a los Rockets de Harden

enero 11, 2021 - 9:06 am

El astro LeBron James celebró este domingo 10 de enero en su duelo contra James Harden gracias al triunfo que firmaron Los Ángeles Lakers ante los Houston Rockets 120-102, en un encendido duelo de la temporada regular de la NBA.

En la comparación directa, Harden se llevó una pequeña ventaja al totalizar 20 puntos, seis rebotes y nueve asistencias frente a los 18 cartones, siete capturas y siete servicios para anotación de LeBron, pero el ‘Rey’ se aprovechó del triunfo de su equipo para salir por la puerta ancha.

Más allá del choque LeBron-Harden, el máximo anotador del partido fue el ala-pívot de los Lakers Anthony Davis, quien se desbordó con 27 unidades. Su compañero el pívot español Marc Gasol terminó con seis puntos y siete balones recuperados en la lucha rebotera.

