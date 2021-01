Londres mantiene reconocimiento a la AN presidida por Guaidó

enero 7, 2021 - 12:33 pm

El gobierno británico sigue reconociendo como legítima la anterior asamblea venezolana, presidida por el líder opositor Juan Guaidó, y a éste como presidente encargado de Venezuela, reafirmó el jueves el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab.

«El Reino Unido sigue reconociendo a la Asamblea Nacional de Venezuela elegida en 2015 y a su presidente como presidente interino, ya que las elecciones legislativas de diciembre no fueron ni libres ni creíbles», afirmó Raab en Twitter.

El canciller británico ya había anunciado el 7 de diciembre que su país no reconocería «la legitimidad de una nueva Asamblea Nacional venezolana basada en unas elecciones profundamente defectuosas», celebradas la víspera.

El Reino Unido forma parte del medio centenar de países, encabezados por Estados Unidos, que consideran ilegítimo el segundo mandato del presidente Nicolás Maduro, reelegido en las presidenciales de 2018 que denuncian como fraudulentas.

Y reconocen al líder opositor como mandatario interino en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional elegida en 2015, el único poder que escapaba al férreo control del chavismo hasta ahora.

Pero, en las legislativas de diciembre, boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69%, Maduro recobró el control del parlamento.

Y el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, fue electo para presidir la nueva cámara, instalada en Caracas el martes.

Desde un lugar no divulgado por motivos de «seguridad», la mayoría opositora de la anterior asamblea se instaló también ese día como congreso paralelo y en una sesión virtual ratificó a Guaidó por un año más.

The UK continues to recognise the Venezuelan National Assembly elected in 2015 and to recognise its president as interim president, since legislative elections in December were neither free nor credible.



We call on all Venezuela's leaders to support the restoration of democracy