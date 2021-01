Liberaron al cantante vallenato que estaría implicado en millonario robo

enero 31, 2021 - 10:44 am

Un juez de control de garantías dejó en libertad al cantante vallenato José Luis Carrillo Solano, más conocido en el mundo artístico como ‘Che’ Carrillo, quien está siendo procesado por su supuesta participación en el hurto a través de medios informáticos de más de 25 mil millones de pesos extraídos desde cuentas bancarias de dos entidades inmobiliarias.

Para el togado, el artista no representa un peligro para la sociedad o de que no compareciera en el caso de ser requerido por las autoridades, por lo que se abstuvo de imponerle medida de aseguramiento. Sin embargo, seguirá vinculado a la investigación.

“Ha sido un proceso difícil, pero gracias a mis abogados hemos demostrado que tenemos una defensa sólida y somos respetuosos de las instituciones, siempre hemos dado la cara no ha sido nunca la excepción y esperamos que el proceso termine de la mejor manera”, dijo Che Carrillo, a su salida de la Uri en Valledupar.

Además, afirmó que sufrió un engaño: “Esto es un proceso que nos pasa a todos los artistas, no sabemos quien nos contrata ni estamos sujetos a esto, en el caso mío sufro un engaño y hoy en día me imputan cosas que no he hecho, desafortunadamente es algo a lo que sufrimos todos y estamos aquí para demostrar nuestra inocencia”.

El artista agradeció a Dios, a su familia, sus colegas y fanaticada todo el apoyo recibido durante estos días de incertidumbre, quienes además se apostaron a la entrada de la Uri para recibirlo una vez recobrara la libertad la noche de este viernes.

Sobre el proceso su abogado César Vargas Gómez, aseguró que se demora ya que sigue una audiencia de formulación de acusación y luego una audiencia preparatoria en juicio.

“Esto se demora, el daño es irreparable a la imagen, porque el proceso se va a demorar por lo menos dos o tres años más. Confiamos con mucha humildad que vamos a demostrar la inocencia de Che Carrillo”, dijo Vargas.

El abogado destacó que dentro de la realidad procesal el juez le hizo un llamado de atención a la Fiscalía “porque no pudo probar ni siquiera una diferencia razonable para haber realizado la captura”.

Así mismo, su defensa había indicado que desde el año 2017 el cantante interpuso una denuncia ante la Fiscalía y ha venido colaborando con la justicia entregando la información sobre el proceso.

Los otros cuatro capturados en los operativos que se desarrollaron en Bogotá, Cartagena, Valledupar y Chía fueron identificados como Diana Laverde Ortiz, Heverth Humberto Puentes Perdomo, Elvis Blanco Alfaro y Carlos Alberto Durán Escorcia.

Los detenidos están siendo procesados por los delitos de acceso abusivo a un sistema informático, hurto por medios informáticos y semejantes, y uso de documento falso.

El Tiempo