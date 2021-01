Leo Aldana regresó a la TV venezolana, pero como protagonista

enero 25, 2021 - 1:57 pm

Leonardo Aldana es sin lugar a duda uno de las figuras de la nueva generación con más talento y versatilidad, actor, presentador de televisión y locutor, este guaro de nacimiento ha logrado brillar tanto en cine, teatro, radio y televisión, donde se ha movido como pez en el agua.

Su trabajo como presentador del concurso Miss Grand Internacional en el Poliedro de Caracas, dejó clara evidencia de lo antes expuesto. Luego de su renuncia en el año 2016 a Televen, donde conducía Vitrina y además era el animador del Kino Táchira, regresó a la televisión venezolana como protagonista de la novela de RCTV Producciones e IVC Networks “Eneamiga”, donde personifica a Diego Hernández.



Hoy el carismático actor y animador nos cuenta de sus expectativas, planes a futuro y confiesa que la actuación le apasiona, aunque tiene claro que su desempeño como animador le ha dado gran proyección y la popularidad que ahora ostenta.

Esta producción dramática no solamente marca su regreso a la televisión venezolana, si no también es su debut como protagonista en una historia donde según sus propias palabras lo enamoró desde el primer momento. Leo Aldana se siente feliz y honrado de encabezar el elenco de “Eneamiga”, una historia que se está transmitiendo por Televen y la cual grabó en el año 2018.

El actor, animador y locutor venía de participar en dos cintas venezolanas en rol protagónico, Solteras indisponibles y Ámbar, cuando le llegó la oferta de encabezar el elenco de esta novela de 60 capítulos.

“Este proyecto fue el que hizo que yo me quedara nuevamente en Venezuela, ya que en el 2017, yo estuve todo el año en el exterior y cuando regresé para promocionar las películas donde participé me llegó la propuesta de realizar el casting para personificar a Diego Hernández”

Leo vivió cuatro meses en New York y luego se radicó en Tailandia donde logró protagonizar importantes campañas publicitarias para reconocidas marcas.





