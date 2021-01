LeBron James lideró triunfo de Lakers en su regreso a Cleveland (Video)

enero 26, 2021 - 9:12 am

En su primer partido en Cleveland desde 2018, LeBron James protagonizó su mejor juego de la temporada con 46 puntos en el triunfo de Los Ángeles Lakers 115-108 ante su exequipo de los Cavaliers.

‘King James’ saltó con un extra de motivación a la pista del Quicken Loans Arena de Cleveland, a pocos kilómetros de su natal Akron, y tomó el control del partido desde el primer cuarto, en el que anotó 17 puntos.

Los Cavs, que se encuentran sorprendentemente en puestos de playoffs, presentaron batalla a los Lakers, líderes de la conferencia Oeste, encabezados esta vez por el pívot Andre Drummond (25 puntos y 17 rebotes) y el alero Cedi Osman (20 puntos y 5 triples).

En una noche discreta de Anthony Davis (17 puntos y 10 rebotes), LeBron comandó el triunfo angelino con una exhibición en el último cuarto, en el que logró 21 puntos con canastas de todas facturas, incluido un triple desde casi la mitad de la pista.

🔥 @KingJames puts up a season-high 46 points (21 in 4th) to lead the @Lakers to their 10th straight road W! #LakeShow pic.twitter.com/vuc4PmbL08

— NBA (@NBA) January 26, 2021