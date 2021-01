Las Kardashian se botan con este envidiable regalo para sus empleados

enero 17, 2021 - 6:22 pm

El clan Kardashian-Jenner se despide de la televisión… y los fanáticos de Keeping Up With the Kardashians no son los únicos que van a extrañar ser parte de la fabulosa (y siempre polémica) vida de la familia más mediática de Estados Unidos: los trabajadores del reality show también está de ‘duelo’ por el final del programa.

Kim, Kourtney, Khloé, Kylie, Kendall y todos sus allegados han contado con un increíble equipo de trabajo que los ha seguido a todas partes –literalmente- durante los últimos 14 años y que, al parecer, también se ha convertido en parte de su familia.

Es por eso que las hermanas Kardashian han querido tener un detalle especial con las 30 personas que las han acompañado durante estas 20 temporadas detrás de las cámaras: ¡un reloj de la marca Rolex valorado en 10.000 dólares… para cada uno!

El portal TMZ detalla que las celebridades no han dudado en gastarse una enorme cantidad para premiar a sus trabajadores y poner punto y final al reality show que las catapultó a la fama en el año 2007.

Un obsequio de despedida que, sin duda, sus empleados nunca olvidaran… @mundiario.

Mundo Diario