Lakers fue sorprendido por Pistons en la NBA

enero 29, 2021

Pistons de Detroit aprovechó la ausencia de Anthony Davis para doblegar 107-92 a Lakers de los Ángeles en el Little Caesars Arena.

LeBron James dominó el juego en la primera mitad, en la que sumó 20 puntos con cuatro triples, pero tras el descanso apenas pudo aumentar su cuenta hasta los 22 tantos (8/19 en tiros de campo), a los que sumó 7 rebotes y 10 asistencias.

Kyle Kuzma tuvo 22 puntos y 10 rebotes, y Talen Horton-Tucker agregó 13 puntos desde el banco. Anthony Davis, descansó este jueves por una contusión en el cuadríceps.

Los Lakers, que sufrieron su segunda caída en fila como visitante, descienden así a la tercera posición de la conferencia Oeste, tras los Utah Jazz y Los Angeles Clippers, con 14 victorias y 6 derrotas.

El veterano ala-pívot Blake Griffin (23 puntos y 6 asistencias) y el escolta Wayne Ellington (20 puntos y 6 triples) fueron los baluartes del triunfo de los Pistons, que siguen penúltimos del Este con 5-14.

The @DetroitPistons top LAL at home behind @blakegriffin23's 23 PTS (5 3PM) and 6 AST! #DetroitUp pic.twitter.com/vOSAVTss9f

— NBA (@NBA) January 29, 2021