La NBA planea vacunar a todos los jugadores

El comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo el martes que la liga ha discutido la posibilidad de que los jugadores reciban vacunas COVID-19 para educar e influenciar al público con respecto a su seguridad y efectividad.

«Hay discusiones. Es algo en lo que estamos particularmente enfocados», dijo Silver en una conferencia virtual organizada por Sportico.

«En la comunidad afroamericana, el COVID ha tenido un impacto enormemente dispar … pero ahora, de manera algo perversa, ha habido una enorme resistencia [a las vacunas] en la comunidad afroamericana por razones históricas comprensibles … Si esa resistencia continúa, sería como un doble golpe para la comunidad negra, porque la única forma de salir de esta pandemia es vacunarse».

Algunos expertos en salud pública, incluyendo el Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Salud (NIH por sus siglas en inglés), han dicho que los líderes con grandes plataformas como ministros, artistas y atletas pueden ayudar a dar el ejemplo al recibir la vacuna.

«Varios funcionarios de salud pública, y esto está operando estado por estado en este momento, han sugerido que sería un beneficio real para la salud pública vacunar a algunos afroamericanos de muy alto perfil para demostrar a la comunidad en general que es seguro y efectivo”, dijo Silver.

«En el momento apropiado, cuando sea que sea y si es dirigido a nivel federal por los NIH o los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades) o, en última instancia, por programas de estado por estado, creemos que hay un valor real en que nuestros jugadores demuestren a una comunidad más amplia lo importante que es vacunarse», agregó Silver.

Michele Roberts, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto, indico que las discusiones con los jugadores han demostrado que muchos dudan acerca de recibir la vacuna. Ella misma duda.

«Escuché que quieren que los influencers negros den un paso al frente, convenzan a la comunidad negra de hacer esto», dijo Roberts en una entrevista con Yahoo Sports el mes pasado. «Solo estoy esperando el toque en el hombro que diga, ‘Michele, ¿los jugadores harán esto?’ Sé que viene”.

«Pero no he tomado una decisión. Estoy ansiosa por estar convencida de que es seguro. Espero estar convencida de que están a salvo. Pero no soy una cheerleader».

La semana pasada, Kareem Abdul-Jabbar recibió su primera dosis de la vacuna en un esfuerzo por difundir su apoyo. El lunes, la NBA lanzó un anuncio de servicio público con la acción de Abdul-Jabbar durante su programa de juegos del Día de Martin Luther King. El miembro del Salón de la Fama del Béisbol Hank Aaron también recibió la vacuna para difundir el mensaje.

El mes pasado, Silver dijo que «no hay forma de que la NBA salte la línea de alguna forma» y enfatizó que no intentarían vacunar a los jugadores sin el apoyo de los funcionarios de salud pública.

La NBA está lidiando actualmente con un brote del virus, ya que se han pospuesto 15 juegos esta temporada, 14 de ellos desde el 10 de enero.

«Todo lo que hagamos será totalmente transparente y en conjunto con las autoridades de salud pública, por lo que no tiene ningún sentido que haya algún favoritismo aquí», dijo Silver. «Solo se hará si los funcionarios de salud pública determinan en conjunto que es el momento adecuado para vacunar a nuestros jugadores».

