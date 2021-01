La MLS podría ir a paro laboral por no haber acuerdo con sus jugadores

enero 29, 2021 - 3:04 pm

La liga de fútbol norteamericana (MLS) amplió esta viernes por una semana más las negociaciones con sus jugadores sobre un nuevo convenio con el que afrontar el impacto del coronavirus y advirtió que, si no hay acuerdo, podría decretar un paro laboral.

La MLS se reunió el jueves con la Asociación de Jugadores (MLSPA) «para continuar las conversaciones sobre cómo abordar el impacto continuo de la pandemia de COVID-19», dijo la liga en un comunicado. «Aunque seguimos estando lejos, ampliaremos el período de negociación de 30 días a una semana más para brindar todas las oportunidades para finalizar un acuerdo».

El periodo de negociaciones, que concluía el jueves, terminará ahora a la medianoche del próximo 4 de febrero.

Si en esa fecha no hay acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo «el Comité Laboral de la MLS votó unánimemente para autorizar a la liga a terminar el convenio colectivo e instituir una paralización laboral», señaló el comunicado.

La MLS, que en diciembre reabrió las negociaciones debido al contexto de incertidumbre que sigue provocando la expansión de la pandemia, dijo que su propuesta a los jugadores incluye pagar el 100% de los salarios en 2021 a cambio de una extensión de dos años del actual convenio laboral, hasta 2027.

Esa extensión permitiría que la liga y los equipos recuperen una parte de las pérdidas incurridas en 2021 a causa de la pandemia y proporcionaría estabilidad para futuras inversiones en la competición, señaló la MLS.

El comisionado de la MLS, Don Garber, dijo en meses pasados que la liga dejó de ingresar en 2020 unos 1.000 millones de dólares debido a la pandemia, que obligó a suspender la competición entre marzo y julio, y no puede permitirse otra campaña con este nivel de pérdidas.

El jueves, la Asociación de Jugadores había propuesto prorrogar el convenio por un año con algunas otras concesiones no económicas y recordó que en un acuerdo con la liga el pasado junio los jugadores ya aceptaron recortes salariales que superan los 200 millones de dólares.

«Un paro laboral en este momento y en este entorno sería catastrófico para la posición de la MLS, tanto a nivel nacional como internacional», dijo la Asociación. «Es nuestra sincera esperanza que se pueda evitar. Los jugadores están listos para jugar».

El inicio de la temporada 2021 de la MLS está programado para el 3 de abril, con los campos de entrenamiento de los 27 equipos de Estados Unidos y Canadá arrancando el 22 de febrero.

