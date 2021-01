La final de la LVBP entre Cardenales y Caribes arranca hoy sin público

enero 22, 2021 - 10:26 am

La final de la LVBP entre Cardenales de Lara y Caribes de Anzoátegui empieza este viernes en el estado Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

A las 6:00 pm se escuchará la voz de plan en el parque larense, que no podrá contar con la presencia de aficionados en las gradas.

“Se tomó esa decisión para que no existiera ventaja deportiva, puesto que Caribes no puede actuar en su sede natural en Puerto La Cruz, como se decidió antes del inicio de la campaña. Además, y no menos importante, por medidas de seguridad. Queremos minimizar las posibilidades de contagio (por Covid-19)”, explicó Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP.

Abridores del primer juego de la final de la LVBP

Logan Darnell (Cardenales) y David Martínez (Caribes) será el duelo de abridores del primer juego.

⚾️ Esta es la rotación de @CardenalesDice para la final 2020-2021, que inicia este viernes en Barquisimeto. 🚨



#Cardenales | #PorElTricampeonato

#TribuInfo El lanzador derecho David Martínez encabeza la rotación de #Caribes para la Serie Final de la @LVBP

Juego 1 David Martínez.

Juego 2 Andres Machado

Juego 3 Guillermo Moscoso

#VamosTribu #TribuPower

Los pájaros rojos y aborígenes se enfrentan por tercera vez en la serie final. La tribu se llevó el primer duelo en seis desafíos en la campaña 2017-18, mientras que el elenco crepuscular alcanzó el título el año pasado en siete compromisos.

Ambos finalistas hicieron adiciones a sus roster. Lara sumó al taponero Silvino Bracho, quien fue el Cerrador del Año y Regreso del Año, mientras que Anzoátegui incorporó al lanzador Guillermo Moscoso, quien abrirá el juego 1.

🔒 Silvino Bracho completó una campaña formidable al servicio de @aguilasdelzulia y es la apuesta de @CardenalesDice para el relevo de cierre.
#Cardenales | #PorElTricampeonato

Cardenales, que quiere su tercer cetro consecutivo, irá por su séptimo título (1990-91, 1997-98, 1998-99,2000-01, 2018-19 y 2019-20) en su 17ta final, entretanto Caribes busca su cuarto campeonato (2010-11 , 2014-15y 2017-18) en su séptima final .

