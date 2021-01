La FIFA y sus confederaciones le dicen «NO» a la Superliga europea

enero 21, 2021 - 9:58 am

La FIFA y las seis confederaciones (UEFA, AFC, CAF, Concacaf, CONMEBOL y OFC) reiteraron «firmemente» en una declaración que la creación de una Superliga europea restringida a ciertos clubes del continente no contaría con el reconocimiento ni de la FIFA ni de la confederación correspondiente.

«Aquellos clubes o jugadores que disputaran dicha competición tendrían prohibido participar en las competiciones organizadas por la FIFA o la confederación correspondiente», señala el texto hecho público este jueves, «a la luz de las recientes especulaciones de la prensa sobre la creación».

La declaración recuerda que «conforme a los estatutos de la FIFA y de las confederaciones, todas las competiciones deberán estar organizadas o reconocidas por el organismo que corresponda a cada nivel: por la FIFA, a nivel global, y por la confederación, a nivel continental».

«A este respecto, las confederaciones reconocen la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en su formato actual y en el nuevo, como la única competición de clubes de alcance global y la FIFA reconoce las competiciones de clubes organizadas por las confederaciones como las únicas competiciones continentales», añade.

FIFA and the six confederations have released a statement in light of recent media speculation about the creation of a closed European 'Super League'.



