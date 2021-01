La extraña “desaparición” del niño en Cabimas alienta temores en la COL

enero 12, 2021 - 1:33 pm

Durante una semana han buscado al pequeño de casi tres años de edad, Jean Carlos Rodríguez Gómez. El pasado cinco de enero su madre lo reportó como desaparecido. Aseguró que lo vio por última vez en el patio de su vivienda en el barrio Rincón de Cabimas, la mañana de ese día.

Desde entonces, esta mujer, el padrastro, vecinos y autoridades policiales, han rastreado el sector pero sus esfuerzos han sido en vano. El caso lo maneja la Delegación Municipal de Cabimas y ante ese despacho ya han declarado la progenitora del niño, su padrastro y el padre biológico.

Los detectives no han podido hallar un elemento de prueba que determine que algunos de estos tengan responsabilidad en ese extravío. La madre de Jean Carlos declaró que el padre biológico la había amenazado con quitarle a su hijo y llevárselo, y este aseguró, al ser interrogado, que en efecto, en un momento pensó arrebatárselo porque consideraba que no lo cuidaba bien, pero no se atrevió a hacerlo.

Al parecer los investigadores asumen que el pequeño desapareció de manera voluntaria de su casa, caminando hacia un sitio donde extraen arena, o pudo ser raptado por alguien con intenciones de hacerle algún daño físico.

Se desconoce si entre las líneas de investigación de la policía científica, manejan la hipótesis de un posible homicidio por parte de un miembro del entorno del menor.

Por ahora la Delegación del CICPC-Zulia no se ha pronunciado sobre este suceso y mucho menos ha designado un equipo especial para que rastree al infante.

Mientras tanto, ello ha contribuido a que los temores sobre otros raptos de niños, se hayan propagado por toda la Costa Oriental del Lago como un verdadero contagio de coronavirus. Las especulaciones galopan, y como en años anteriores, se habla sobre una presunta organización dedicada a esos raptos para traficar órganos.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Mervin Fuenmayor/Noticia al Día