La ex esposa de Maradona ganó el Masterchef Celebrity Argentina

La ex esposa de Diego Armando Maradona, Claudia Villafañe, fue la ganadora del Masterchef Celebrity Argentina.

La madre de las hijas del «Pelusa, Giannina y Dalma, se quedó con el título del programa de cocina, que tuvo como jurados a German Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis.

Ante de anunciar el ganador del MasterChef, Claudia reveló que lleva una medallita colgada en su cuello con los nombres de sus hijas y sus dos nietos, Benjamín y Roma, a la cual se aferró y comenzó a besar. Segundos después al momento de conocer a la ganadora, se escuchó: «La Tata».

La ex esposa de Maradona dedicó su triunfo de Masterchef a toda su familia

«Falta gente que me gustaría que esté acá y no puede. Empezando por mi nieto, que se fue a ver a su papá (Segio Agüero), Roma, que su papá no quiere que salga en tele, mi mamá, que no está bien de salud, el papá de mis hijas, que no está… y mis amigas que son familia», dijo la ganadora del reality refiriéndose al ídolo argentino, que falleció el pasado mes de noviembre.

“Quiero agradecer a todos los que están allá arriba que sé que desde allá me ayudaron y empujaron para que yo esté hoy acá. Soy la ganadora y no lo puedo creer, no puedo creer recibir este premio que es mío”, manifestó la ex esposa de Maradona detrás de escena del programa Masterchef.

A varias personas les llamó la atención que no dijera el nombre de Diego, por lo que fue interrogada en una entrevista con Nancy Pazos: “Te voy a preguntar algo que no sé si me vas a responder”, dijo antes de seguir indagando; y con humor, la mujer, conocida como Tata, le respondió: “No me la hagas entonces”.

La ex esposa de Diego Maradona, que atravesó su fallecimiento en plena participación del Masterchef, estuvo acompañada por sus dos hijas,Dalma y Gianinna, que la alentaron en esta gran definición. Después de la trágica noticia sobre la muerte del Diez, Claudia se ausentó una semana a las grabaciones y luego, para ser justos la producción le exigió ser la mejor toda la semana para no caer en la eliminación directamente. Prueba que pudo superar y seguir adelante en la competencia.

Para el último programa las participantes debían preparar un menú de tres pasos. El que presentó Claudia fue: como entrada una burrata con tomates y frutillas, de plato principal un solomilo de cerdo envuelto en conejo y panceta, para finalizar el postre fue un cremoso de chocolate blanco con helado de banana y cerezas.

