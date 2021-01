La Coca-Cola patentada desde el 21 de enero de 1893

enero 21, 2021 - 1:09 am

Con todas las criticas y controversias que ha levantado, desde los principios de su aparición, la fórmula de Coca Cola se mantiene vigente, inalterada y desconocida.

El 29 de marzo de 1886, en un patio trasero de Atlanta (Georgia), John Pemberton, creador de la fórmula, produjo el primer lote de Coca Cola. Inicialmente creó el brebaje como una cura para la resaca, las molestias de estómago y el dolor de cabeza. Se anunció como un “tónico cerebral y bebida intelectual” y se vendió por primera vez al público un par de semanas más tarde, el 8 de mayo.

John Pemberton intentaba encontrar la cura para su adicción a la morfina, que adquirió durante la guerra civil estadounidense, pero fue su contable quien introdujo la marca e ideó el logotipo.

En el 2011, los productores del programa de radio This American Life, afirmaron tener la fórmula original del refresco más popular del mundo, conseguida de una fotografía que ilustraba un artículo sobre la historia de la Coca-Cola, publicado en el diario Atlanta Journal Constitution en 1979.

La imagen muestra una lista de ingredientes escrita a mano en 1886 por un amigo de John Pemberton, en un libro de boticario pasado de generación en generación y que se encuentra ahora en manos de una mujer de Griffin (Georgia), que dice que su esposo era compañero de pesca del escritor del Atlanta Journal-Constitution, según Thisamericanlife.com. El libro ahora se encuentra en la bóveda de un banco, indicó Time News Feed.

Coca-Cola, mantiene la versión oficial de que su receta está en una caja de seguridad de Atlanta bajo una clave que solo conocen dos empleados, por lo cual desmintió la autenticidad del escrito que explica cómo mezclar el 7X, que afirman es el elemento secreto de la bebida, y que sólo representa el 1 por ciento de la bebida, pero que sin embargo le da su sabor característico.

Para la mezcla del famoso ingrediente secreto, según la lista, son necesarias ocho onzas de alcohol, 20 gotas de aceite de naranja, 30 gotas de aceite de limón, 10 de aceite de nuez moscada, cinco de aceite de cilantro, 10 de aceite de neroli -de las flores del naranjo amargo- y 10 de aceite de canela.

Contenido de azúcar

El resto de la bebida se elabora con tres onzas de ácido cítrico, dos onzas y media de agua, una de cafeína, una de vainilla, dos pintas de jugo de lima, una onza y media de caramelo para dar color y una cantidad de azúcar que resulta ilegible en la lista, probablemente uno de los ingredientes que más diferencia unas colas de otras.

Esa receta original también incluía tres vasos de extracto de fluido de coca, un ingrediente que la compañía retiró del compuesto a comienzos del siglo XX después de un torrente de críticas.

Para tratar de comprobar la autenticidad de la fórmula, el equipo del programa radiofónico reunió a un grupo de expertos y de amantes de la bebida en una cata de la mezcla que se conseguía con su receta. Según la web, la mayoría de quienes lo probaron no encontraban diferencias con la Coca-Cola comercializada.

La historia de la Coca-Cola

Pemberton, esperando curar su padecimiento, inventó el vino francés coca de Pemberton, una bebida que incluía nuez de cola y vino de cola, pero en 1886, cuando Atlanta aprobó la prohibición de alcohol, reformuló la bebida para quitarle el alcohol y la llamó Coca-Cola, y comenzó a venderla en las farmacias de Georgia, relata Time NewsFeed, en una versión recogida por la CNN

Desde entonces, y por el gran éxito comercial, se volvió obsesión el mantener en secreto la fórmula de la Coca-Cola.

CNN en su recopilación apunta que Asa Candler, uno de los primeros presidentes de Coca-Cola Company, que compró la fórmula en 1887, temía que los rivales pudieran obtener la receta e insistió en que nadie la apuntara otra vez. El equipo removió todas las etiquetas de los contenedores de los integrantes y eran identificadas a través de la vista o el olfato. Candler incluso interfirió el correo de la compañía para triturar facturas que los empleados pudieran intentar vender a otros fabricantes de bebidas, narra el portal.

“Creo que esta es de verdad una versión de la fórmula”, dijo a This American Life el historiador Mark Pendergrast, autor de una historia de la bebida “For God, Country and Coke, a This American Life”.

“La compañía siempre ha dicho, y hasta donde sé es cierto, que en cualquier momento determinado, sólo dos personas conocen la mezcla del ingrediente saborizante 7X”, dijo.

“Esas dos personas nunca viajan en el mismo avión, por precaución de que se estrelle; es un ritual secreto de traspaso muy cuidadoso y la fórmula se mantiene en la bóveda de un banco”, citó Time News Feed

En Wikipedia se apunta que Coca-Cola admite con reticencia que la fórmula ha cambiado a través de las décadas.

Se dice que Coca-Cola usa como ingrediente un extracto de hoja de coca preparado por la Compañía Stepan en su planta industrial en Maywood, Nueva Jersey, en un proceso monitorizado por la DEA (Drug Enforcement Administration). Se argumenta que este proceso no puede extraer todos los alcaloides de la cocaína a nivel molecular, por lo que la bebida aún contiene trazas del estimulante.

Sin embargo la compañía afirma en su página web que «en efecto, Coca-Cola no contiene cocaína u otra sustancia perjudicial, y la cocaína nunca ha sido un ingrediente de Coca-Cola».

Noticia al día con información de Alef