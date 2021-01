Kevin Durant acarició el triple doble en remontada de Brooklyn

enero 13, 2021 - 10:42 am

Kevin Durant comandó la ofensiva de Brooklyn Nets, que remontaron un déficit de 18 tantos para vencer a los Denver Nuggets 122-116.

Durant se lució en el Barclays Center con 34 puntos, 13 asistencias y nueve rebotes, para colaborar a la sexta victoria del cuadro neyorquino.

Bruce Brown hizo una gran contribución al ser titular por el ausente Kyrie Irving al cosechar 16 tantos, incluidas las canastas del empate y la ventaja en la recta final.

Kevin Durant siguió con los siguientes seis puntos de Brooklyn, incluido un triple que lo puso arriba en ese momento 120-113 con 27 segundos por jugar.

El serbio Nikola Jokic anotó 23 puntos, 11 asistencias y ocho rebotes para los Nuggets, que intentaban barrer en una gira de tres partidos.

Otro que destacó por el conjunto neoyorquino fue Caris LeVert con 20 puntos.

Los Nets habían perdido dos partidos seguidos durante la ausencia de cuatro juegos del astro Kyrie Irving, quien estuvo fuera por asuntos personales.

Los Nets desarrollaron una ofensiva de 29-4 en el último cuarto que los puso arriba 90-83.

Por los Nuggets destacaron Will Barton, con 22 puntos y Jamal Murray con 20. El argentino Facundo Campazzo lo hizo con seis puntos en 11 minutos.

