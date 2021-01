Ken Griffey Jr. trabajará con la MLB como consultor

enero 29, 2021 - 2:19 pm

MLB anunció que el miembro del Salón de la Fama, Ken Griffey Jr., ha sido nombrado Consultor Senior del Comisionado.

Griffey estará involucrado con MLB como consejero en varios temas, con un énfasis especial en operaciones de béisbol y desarrollo de la juventud en el deporte. Y habrá un enfoque especial en mejorar la diversidad en los niveles aficionados.

“Estamos emocionados de que Ken vaya a representar a Major League Baseball en algunos de los escenarios más importantes de nuestro deporte, junto a estrellas de la actualidad y del futuro”, dijo el Comisionado Rob Manfred en el comunicado de MLB. “Damos la bienvenida a la perspectiva y los conocimientos que ganó Ken como un jugador histórico, como padre y como alguien que se ha pasado su vida en nuestro gran juego”.

Agregó Griffey: “Me provoca humildad que se me pida que trabaje con Major League Baseball en este rol. Será un honor representar el mejor deporte del mundo y promocionar nuestro juego entre la juventud de hoy”.

En 22 años en Grandes Ligas, Ken Griffey Jr. fue convocado a 13 Juegos de Estrellas. Conectó un total de 630 jonrones y en el 2016, fue exaltado al Salón de la Fama tras recibir el 99.3% de los votos en su primera oportunidad en la boleta.

