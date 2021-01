Justicia de EE.UU. inculpa a 15 personas por ataque al Congreso

enero 9, 2021 - 3:35 pm

Al menos 15 personas fueron inculpadas el viernes por el ataque al Congreso de Estados Unidos, entre ellos el hombre fotografiado en la oficina de la líder demócrata Nancy Pelosi, anunció el viernes 8 de enero, el Departamento de Justicia.

Estas personas irrumpieron violentamente en el Capitolio mientras se llevaba a cabo la ratificación del nuevo predisente de Estados Unidos, acción que no pudo llevarse acabo.

«Anunciamos quince inculpaciones hechas por la justicia federal», declaró en una rueda de prensa Ken Kohl, de la oficina del fiscal federal de Washington.

Sin embargo, Kohl agregó que no se espera ninguna acusación de «incitamiento» a la violencia o «insurrección», ante pedidos de que se tomen acciones legales contra el presidente Donald Trump, su abogado Rudy Giuliani y otros.

Richard Barnett, quien entró a las oficinas de la presidencia de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi fue detenido en Arkansas y acusado de «intrusión violenta», según Kohl.

La mayoría de los inculpados recibieron cargos de entrada ilegal a edificios restringidos del Congreso y conducta violenta o desordenada. Además fueron acusados de impedir una sesión del ente legislativo.

El fiscal federal señaló que cientos de fiscales y agentes están trabajando y que se esperan más acusaciones y arrestos.

Tras los hechos de violencia, alrededor de 40 personas fueron detenidas por la policía de Washington.

Un grupo de demócratas en la Cámara de Representantes señalaron que el lunes iniciarán el procedimiento para un juicio político contra Trump por los hechos violentos contra el Congreso.

