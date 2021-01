Julian Gil devela su cédula venezolana de adolescente por estas razones

enero 5, 2021 - 12:37 pm

El actor Julián Gil fue atacado por un internauta, quien le recomendó no opinar sobre la situación de Venezuela, debido a que el modelo supuestamente no tenía ningún vínculo con el país criollo, ante este comentario, el nacido en Argentina prefirió callar.

Varios días después, la expareja de Marjorie de Sousa encontró su identificación venezolana, que obtuvo mientras vivió por seis años en la nación sudamericana, como residente estudiantil.

“Ayer alguien en un post sobre la situación de Venezuela me opinó que no era quien para decir ni opinar nada… Que no tenía ningún vínculo con el país y bueno me di el gusto de NO responderle”, comienza el escrito del también presentador, en la publicación que hizo en IG para mostrar la cédula.

“Pero en estos días apareció́ esto en una de esas cajas familiares, mi cédula Venezolana, donde orgullosamente viví seis años importantísimos de mi vida, desde los nueve, hasta los 15 años, donde tengo hermosos recuerdos y aprendí́ a querer al país”, añadió Julián Gil.

Posteriormente, personalidades venezolanos comentaron el post del actor, entre ellos destaca: Luciano D´Alessandro, Carolina Sandoval, Luis Gerónimo Abreu y otros.

