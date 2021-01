Juego entre Wizards y Hornets en Charlotte pospuesto por covid-19

enero 18, 2021 - 5:47 pm

El partido de este miércoles 20 de enero entre los Washington Wizards y los Hornets en Charlotte fue pospuesto al dar positivo por covid-19 seis jugadores del equipo capitalino y otros en seguimiento de contactos, informó este lunes 18 de enero la NBA.

Este será el quinto juego consecutivo de los Wizards en un lapso de ocho días que se pospone porque el club no puede enviar un mínimo de ocho jugadores a la cancha según los protocolos de salud y seguridad de la liga.

El juego Hornets-Wizards es el decimoquinto en posponerse desde que se lanzó la campaña 2020-2021 de la NBA hace un mes, el decimocuarto en un lapso de 11 días desde el 10 de enero.

