Joven poetisa afroamericana causó sensación en juramentación de Biden

enero 20, 2021 - 4:29 pm

Vestida de amarillo y con una gran diadema roja coronándole la cabeza, la joven poetisa afroamericana Amanda Gorman cautivó al público este miércoles 20 de enero durante la ceremonia de investidura de Joe Biden, con sus versos pidiendo la unidad de Estados Unidos.

Con solo 22 años, la joven oriunda de Los Ángeles (costa oeste) recitó un poema de su propia creación, «La colina que subimos», una referencia al Capitolio, la sede del Congreso que fue invadida por una multitud de partidarios del presidente saliente, el republicano Donald Trump, el pasado 6 de enero.

Su texto, que escribió de una vez después de esa invasión que se saldó con cinco muertos, evoca «una fuerza que destruirá nuestra Nación, en lugar de compartirla». «Este esfuerzo casi tuvo éxito / pero si bien la democracia puede retrasarse en ocasiones, no se la puede reprimir permanentemente».

Con voz tranquila, entonó sus rimas, acompañándolas con gráciles movimientos, sin dejar que apareciera ningún tartamudeo que, como a Joe Biden, la afectó en su infancia. Y también la impulsó a empezar a escribir, para compensar esa dificultad.

FULL AMANDA GORMAN POEM:



“We will raise this wounded world into a wondrous one … There is always light, if only we’re brave enough to see it. If only we’re brave enough to be it.”



The 22-year-old is the youngest inaugural poet in U.S. history: https://t.co/SIPU57hEKH pic.twitter.com/X4JQZO8rlY