Josemith Bermúdez fue a un lugar encantador y tocó corazones (fotos)

La presentadora y actriz, Josemith Bermúdez, quien actualmente padece de una recaída por el cáncer, publicó una fotografía desde un lugar encantador, el cual, junto a su amigo Luis Olavarrieta, decidieron llamar El muelle de la amistad.

«Hacer un viaje con amigos, tiene asegurada una doble cuota de diversión desde el mismo momento de la planificación, hasta el regreso en el que, seguro, habrá muchas historias de las cuales ya somos cómplices para toda la vida ¿Ustedes ya conocen la historia del muelle? «El Muelle de la Amistad», cómo Luis le llamo», comentó Josemith en su Instagram.

En el post, la animadora continuó con una reflexión que llegó al corazón de miles. «Les cuento que, además de lo divertido que puede ser salir de viaje con nuestras personas favoritas, esas que elegimos como parte de la familia y que llamamos amigos, existe una razón de peso por el cual es obligatorio viajar con amigos. Reímos como tontos y justo esa explosión de risas hace que se liberen endorfinas causantes de la sensación de la felicidad, mientras que se reduce el nivel del cortisol, causante del estrés», agregó.

En otro post, dijo: «Si tuviera que describir este tiempo, sería como una coctelera de emociones en las que se mezclaban sueños, motivaciones, incertidumbres, miedos, e ilusiones. Puedo asegurarles que, al frente nuevamente del Cancer, he llorado muchas veces».

Continuó: «No siempre salen las cosas como uno espera, pero aunque llores, tengas un ataque de risa nerviosa o te muerdas las uñas porque no ocurrió aquello que aguardabas, he aprendido; lo importante es no abandonar nunca la escalada, ser perseverante, luchar por ir hacia adelante y por nuestros sueños».

