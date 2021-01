Josemith Bermúdez cuenta cómo supera este trago amargo: una lección de vida

enero 26, 2021 - 11:38 am

La actriz y presentadora de televisión, Josemith Bermudez, quien padece la terrible enfermedad el cáncer, reveló cómo hace para sobreponerse de este trago amargo por el que transcurre su vida.

Dijo: «Comparto con ustedes algunos ítems de cómo he podido sobreponerme a el dolor emocional».

– Reconociendo el dolor que estoy sintiendo.

– Aprendí a ser cariñosa conmigo misma.

– Soy honesta conmigo misma y con los demás.

– Es normal que haya gente que no me comprenda, y no tiene importancia para mi.

– Guardo como un tesoro a aquellos que me comprenden y me quieren de manera incondicional.

– Soy y estoy agradecida con todo lo que tengo.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día