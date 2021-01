Jorge Rodríguez denuncia la «colombianización» de la oposición y revela declaración de participante de la Operación Gedeón

enero 31, 2021 - 1:32 pm

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dio a conocer un video con declaraciones de un exmilitar que participó en la Operación Gedeón y que fue capturado al intentar huir a Colombia.

«En estos días fue capturado Juan Gutiérrez Aranguren, quien estuvo implicado en uno de los intentos de Golpe de Estado», reveló el jefe parlamentario.

Gutiérrez Aranguren, según confesión, fue custodio de Leopoldo López mientras estuvo prisionero en Ramo Verde y que posteriormente desertó para unirse a los planes desestabilizadores. Es a través de Leopoldo López que esta persona habría ingresado al grupo irregular, según sus palabras.

«Hice buenas relaciones con Leopoldo. Me apegué al llamado de Guaidó. Fui a Colombia y conté con el apoyo de Iván Duque. López me contactó y me dijo que habían campamentos para derrocar a Maduro», manifestó el delator.

«Tenemos la colombianización de la oposición venezolana», dijo Rodríguez al acusar a Leopoldo López y a Juan Guaidó de instruir el entrenamiento de desertores y paramilitares en territorio neogranadino. De igual manera reiteró que todas estas acciones eran conocidas por el gobierno de Colombia.

Los entrenamientos del contingente de mercenarios tuvieron lugar en la población colombiana de Maicao, en la finca de una persona identificada con el alias de Doble Rueda. Pero existieron campamentos en Santa Marta y Río Hacha, donde se prepararon unos 300 hombres.

Según manifiesta el detenido, acogido al recurso de delación, quienes se abstuvieran de participar serían retenidos por alias Doble Rueda, tal fue el caso de un exmilitar de apellido Montesinos, de quien se desconoce el paradero. Sobre este particular, Rodríguez asegura que Montesinos fue «picado y desaparecido», con el conocimiento de quienes dirigían las operaciones.

Entre otras cosas, Gutiérrez Aranguren refirió en sus declaraciones las reuniones sostenidas con Cliver Alcalá Cordones, Rayder Russo, Antonio Sequea y con el asesino del periodista Ricardo Durán, de apellido Mavarez, quien también estaría relacionado con estos hechos. Estos encuentros tendrían por finalidad acordar la logística de las acciones para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Por otra parte, Rodríguez aseveró que todos los recursos para los entrenamientos en Riohacha se planificaron con el conocimiento y la complicidad del exembajador de España en Venezuela, Jesús Silva, por lo que exigió un pronunciamiento de las autoridades de ese país.

Rodríguez prometió para los próximos días más información, entre la que figura la planificación de un atentado con explosivos a la Asamblea Nacional, presuntamente planificada desde España por Leopoldo López.

«Tenemos capturada una persona que iba a colocar unos aparatos explosivos en medio de una sesión de la Asamblea Nacional la pasada semana», adelantó.

F. Reyes

Noticia al Día