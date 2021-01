“Jorge Oñate no tiene muerte cerebral”: médico

enero 28, 2021 - 11:05 am

El Instituto Cardiovascular del Cesar, ICVC, entregó la tarde de este miércoles detalles sobre el estado de salud de Jorge Oñate González. Al tiempo desmintió los rumores que circularon en redes sociales sobre el fallecimiento del destacado cantante de música vallenata.

De acuerdo con la clínica, el maestro se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos en sala de Aislamiento Respiratorio y su condición actual es “delicada y con pronóstico reservado”.

“Recibe soporte ventilatorio mecánico y todos los tratamientos necesarios en busca de su mejoría clínica, de acuerdo a los lineamientos y recomendaciones propuestos por las sociedades científicas, avaladas por el Ministerio de Salud y adoptadas para nuestra Institución. Desmentimos la falsa información que está circulando en las redes sociales y medios de comunicación acerca de su fallecimiento y otras especulaciones”, se lee en el comunicado.

Por su parte, Julio Durán Pérez, médico intensivista a cargo de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Cardiovascular del Cesar, señaló que el cantante Jorge Oñate no tiene muerte cerebral y desmintió que en las últimas horas haya presentado un infarto.

“El maestro tiene una infección respiratoria grave con la cual está luchando en este momento. No tuvo un infarto esta mañana; la condición de salud es delicada, pero esa información no es cierta, no está en muerte cerebral, en este momento el maestro Oñate ha tenido las complicaciones propias de su enfermedad respiratoria y está recibiendo todas las atenciones que requiere”, dijo el especialista a medios de comunicación.

Agregó que las enfermedades renales que venía presentando desde hace un tiempo han causado que su infección respiratoria actual sea más delicada. “El maestro en las últimas horas está respondiendo al tratamiento que se le ha dado, continúa en condición delicada, pero es una persona fuerte y pedimos sus oraciones para que esos tratamientos den el mejor resultado”.

Por último, el galeno manifestó que Oñate no será trasladado a otra ciudad ya que en el Instituto Cardiovascular del Cesar “contamos con todos los equipos y procedimientos para brindarle la atención necesaria al maestro y ayudarlo en su recuperación”. Añadió que el cuerpo médico está optimista en que el artista pueda recuperarse y pidió oraciones a la comunidad para su sanidad.

Cabe destacar que Jorge Oñate fue ingresado al Instituto Cardiovascular del Cesar el pasado 18 de enero por una infección respiratoria aguda, días más tarde fue ingresado a UCI tras complicaciones en su estado de salud, desde entonces, el folclor vallenato y sus seguidores han estado pendientes de su evolución.

Tras conocerse el estado de salud del ‘Jilguero de América’, cantantes, acordeoneros y manager del folclor vallenato piden cadenas de oración para su pronta recuperación. Además, suplicaron a los seguidores no difundir noticias falsas sobre su fallecimiento o condición de salud.

“El maestro @onatemusic se encuentra delicado de salud, pero dentro de su estado sigue estable, por favor no más especulaciones sobre la salud el maestro; sigamos orando para que Dios haga su obra en él”, dijo su manager, José ‘Mono’ Romero.

Por su parte, Carlos Bloom, manager de Silvestre Dangond, trinó: “Sigue el tema de especulación sobre la salud de Jorge Oñate. Me dice el ‘Mono’ Romero Manager del Jilguero de América, que NO es cierto que ningún familiar ha sido llamado para una reunión con el cuerpo médico. Si, el maestro está delicado de salud, hay que seguir orando”.

