John Wall lideró el triunfo de los Rockets sobre los Kings

enero 3, 2021 - 8:56 am

El armador John Wall encaminó este sábado 2 de enero el triunfo de los Houston Rockets ante los Sacramento Kings con marcador de 102-94.

Wall se puso el traje de héroe por el quinteto texano en ausencia del astro James Harden y se desbordó con 28 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias.

Harden, el escolta estrella de los Rockets, no pudo disputar el juego tras sufrir un esguince en el tobillo derecho al final de la victoria del jueves ante los Kings.

Los Rockets anunciaron que no jugaría unos 30 minutos antes del inicio, después de que Harden pasara por su rutina de tiros previa al juego.

Wall does it all!



🏀 28PTS

🏀 6AST pic.twitter.com/Ef95jtnpdT