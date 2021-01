Joe Biden juró como 46° presidente de los Estados Unidos

enero 20, 2021 - 1:05 pm

El demócrata Joe Biden fue juramentado este miércoles 20 de enero por John Roberts, titular de la Corte Suprema, como el presidente número 46 de los Estados Unidos en una ceremonia realizada en el Capitolio.

Acompañado por toda su familia, Biden tomó juramento para el nuevo periodo presidencia de 2021-2025.

Biden abrió su primer discurso como presidente afirmando: «¡Este es el día de Estados Unidos, este el día de la democracia!».

“La democracia ha prevalecido”, aseguró el nuevo mandatario, recordando el ataque al Capitolio hace unos días.

“Este es nuestro momento histórico de crisis y desafíos. La unión es el camino”, señaló.

“Comencemos a escucharnos, vernos, respetarnos”, pidió Biden, enviando un mensaje de unidad a una nación que se ha chocado las últimas semanas con la intolerancia entre ciudadanos.

Además, prometió convertirse en un «un presidente para todos los estadounidenses», prometiendo luchar «tanto por quienes me respaldaron como por aquellos que no me respaldaron».

Asimismo, se encargó de enviar un mensaje de forma indirecta a Donald Trump destacando que los meses y las semanas recientes «nos enseñaron una lección dolorosa: hay verdades y hay mentiras, mentiras para mantener el poder».

Como estaba planificado, el presidente Biden honró a las más de 400.000 víctimas del coronavirus en Estados Unidos guardando un minuto de silencio.

En esa línea, envió un mensaje a “aquellos del otro lado de la frontera”. “Estados Unidos ha sido probado y emergió más fuerte. Repararemos nuestras alianzas. No para enfrentar los desafíos de ayer, sino los de hoy y mañana. Lideraremos no a través del ejemplo de nuestro poder, sino del poder de nuestro ejemplo”, agregó.

La unidad prevaleció en las palabras de un emocionado Biden que expresó su deseo de «terminar con esta guerra civil que pone el rojo contra el azul, al demócrata contra el republicano, a conservadores contra liberales».

«El surgimiento del extremismo político, la supremacía blanca, el terrorismo doméstico, que es algo que debemos confrontar y que vamos a derrotar», añadió Biden.

«Dios bendiga América, Dios bendiga nuestra verdad», concluyó Joe Biden su primer discurso como 46° presidente de los Estados Unidos.

Sonia Sotomayor, jueza de la Corte Suprema, fue la encargada de juramentar a Kamala Harris como la primera mujer y primera afroamericana que ocupa el cargo de vicepresidente.

El traspaso de mando quedará marcado por la extrema seguridad tras los sucesos en el Capitolio la semana pasada, así como por la ausencia del mandatario saliente, Donald Trump.

La demócrata Amy Klobucher y el republicano Roy Blunt fueron los senadores a cargo de dar los discursos de apertura de la ceremonia.

Lady Gaga fue la encargada de entonar las notas del himno nacional de Estados Unidos desde la plataforma del Capitolio.

Tras el emotivo momento protagonizado por la ahora vicepresidenta, Jennifer López se subió al estrado para interpretar This land is your land (Esta tierra es tu tierra) y America the beautiful (America la hermosa).

«¡Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos!», exclamó López en español durante su presentación musical.

Tras el primer discurso de Biden, Garth Brooks se subió al estrado para interpretar las emotivas letras de Amazing Grace e invitó a los presentes y a los ciudadanos en casa a cantar con él la última parte de la canción.

Serena Di Zazzo

Noticia al Día