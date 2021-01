Joc Pederson jugará con los Cachorros de Chicago en el 2021

enero 29, 2021 - 7:22 pm

El jardinero Joc Pederson jugará la temporada 2021 con los Cachorros de Chicago después de llegar a un acuerdo por un año y siete millones de dólares, según informaron este viernes varios medios periodísticos.

El acuerdo también incluye la opción por parte de los Cachorros de la temporada del 2022.

El guardabosque, que jugó con Los Angeles Dodgers desde el 2015 al 2020, logró promedios de bateo de .234 / .339 / .479 con 123 jonrones y 108 dobles en 687 partidos de temporada regular para los Dodgers, lo que hizo un equipo All-Star y registró un OPS de .864 contra los derechos.

Si bien los equipos mostraron un interés significativo en Pederson, de 28 años, como especialista de cubrir vacantes en los jardines, los Cachorros planean usarlo como un jugador de todos los días.

El deseo de Pederson de mayor número de turnos al bate que le permita ser consistente, así como las dimensiones del Wrigley Field propicias para su swing, elevaron a Chicago por encima de otros equipos.

En el 2019, cuando Pederson registró su mayor cantidad de apariciones al plato, consiguió la mejor marca de jonrones con 36 y puso en .876 el OPS.

Originalmente una selección de undécima ronda de una escuela secundaria del norte de California en 2010, Pederson fue utilizado en la posición del jardín izquierdo por los Dodgers y proporcionó un poder excepcional desde el primer puesto del orden de bateo.

Te puede interesar: Ken Griffey Jr. trabajará con la MLB como consultor

Dejó de hacerlo cuando Mookie Betts se unió al equipo y luchó durante la corta y poco convencional temporada 2020, bateando solo .190 / .285 / .397 en 138 apariciones en el plato.

Pero Pederson continuó siendo una fuerza en la postemporada, con una línea de .382 / .432 / .559 en cuatro rondas en el 2020 y jugando un papel importante en el primer campeonato de la Serie Mundial de los Dodgers desde 1988. Al final, los compañeros de Pederson en los Dodgers habían inventado un nuevo mes en su honor: «Octubre».

It's goin' down in Wrigleyvillle.

OF Joc Pederson has reportedly agreed to a 1-year, $7 million deal with the @Cubs, per @Ken_Rosenthal. pic.twitter.com/ujyYRzlwBZ

— MLB (@MLB) January 29, 2021