Jenson Button pilotará en el nuevo campeonato Extreme E

enero 25, 2021 - 9:40 am

El piloto británico Jenson Button, campeón del mundo de Fórmula 1 en 2009, competirá en la nueva categoría Extreme E, cuya primera edición se disputa este año, anunció la organización este lunes 25 de enero.

Button, de 41 años, correrá con su propio equipo, llamado JBXE. Otros dos campeones mundiales de F1, Lewis Hamilton y Nico Rosberg, tendrán su escudería en la nueva categoría, pero no pilotarán.

«Extreme E es una disciplina que ofrece a la vez una competición de primer orden y un espectáculo para los fans que sirve para mostrar el impacto del cambio climático. Buscamos evidentemente ganar pruebas pero también maximizar la concienciación disputando carreras en sitios que han sufrido el cambio climático en los últimos años», afirmó Button, citado en el comunicado.

BREAKING: We are delighted to welcome @JensonButton to Extreme E, who will not only own a team – @JBXERacing – but will also be one of the team’s two drivers!#ExtremeE pic.twitter.com/JUJ9lR72dK