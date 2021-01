Jencarlos Canela revela detalles de su actual relación con Gaby Espino

enero 18, 2021 - 4:31 pm

El actor y cantante JenCarlos Canela decidió abrir su corazón y habló en una reciente entrevista sobre la relación que mantiene con su expareja, Gaby Espino.

A pesar de llevar años separados, Canela aseguró que respeta y admira mucho a la actriz, madre de su único hijo.

En una entrevista con el programa, En casa con Telemundo, el cubano aseguró que cualquiera quisiera trabajar con ella, incluyéndose, ya que su vínculo es tan estrecho.

“Yo a Gaby la respeto muchísimo. Yo me imagino dirigiéndola algún día, me imagino produciendo un proyecto. Cualquier persona en el ámbito de actuación sería un honor para esa persona poder trabajar con una actriz de la talla de Gaby”, comentó Canela.

Además, el intérprete de Cosita Linda habló de su hijo con la actriz, Nickolas. Incluyendo a Oriana, quién a pesar de no ser su su hija biológica la considera parte de él.

“Siempre trato de enseñarles que son hermanos y que siempre se van a tener, que se apoyen, que se quieran, o sea les hablo mucho de la relación de ellos con ellos mismos”, señaló.

Para el cantante ha sido muy duro tener que estar lejos de sus hijos por los proyectos en los que está trabajando. Sin embargo, aseguró que nunca ha dejado de estar presente en sus vidas.“Yo nunca me he perdido un cumpleaños de Nickolas ni de Oriana, nunca me he perdido esas fechas, para mí son intocables y esté haciendo lo que esté haciendo yo estoy presente”, agregó.

“Yo hablo con Nickolas y con Oriana 3/4 veces al día, o sea me aseguro de estar presente aún en la distancia”, insistió.