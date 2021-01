Jazz de Utah aplastó sin compasión a Mavericks de Dallas

enero 30, 2021 - 10:54 am

Los Jazz de Utah vencieron sin piedad a los Dallas Mavericks con pizarra de 120-101 por segundo encuentro consecutivo en el Vivint Smart Home Arena

El equipo de Quin Snyder, sin su escolta estrella, Donovan Mitchell, -no jugó el segundo partido consecutivo al estar bajo el protocolo de conmoción cerebral- tuvieron al alero croata Bojan Bogdanovic como su líder destacado que aportó 32 puntos y les ayudó a ganar sobre el equipo texano, que sufrió su cuarta derrota seguida.

El equipo de Utah, con la undécima victoria consecutiva, se colocó con marca de 15-4, la mejor de la NBA, mientras que llevan 319 triples esta temporada, más que cualquier otro equipo en la historia de la NBA en 19 partidos. La victoria marcó la quinta vez que los Jazz encestaron 20 triples en un partido.

Bojan Bogdanovic scores a season-high 32 PTS (7 3PM) in the 11th consecutive win for the @utahjazz ! #TakeNote pic.twitter.com/gmPcumy8QP

El alero australiano Joe Ingles, con triples consecutivos en el primer cuarto desde casi el mismo lugar, hizo historia al superar al legendario miembro del Salón de la Fama, el exbase John Stockton, que tenía la marca con 845, y convertirse en el nuevo líder de la franquicia en triples.

With this triple, Joe Ingles passes John Stockton for the most threes made in @utahjazz franchise history!

📺: ESPN pic.twitter.com/CCDeYBPzOK

— NBA (@NBA) January 30, 2021